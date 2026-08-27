Chandigarh News: चंडीगढ़ में दोगुना होगा एआई कैमरों का जाल, 4,200 कैमरों से होगी शहर की निगरानी

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68 एटीसी स्थान भी आएंगे कैमरों के दायरे मेंविस्तारित सीसीटीवी नेटवर्क के तहत शेष 68 एटीसी स्थानों को भी कवर करने का प्रस्ताव है। नए कैमरों में प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के साथ वाहनों और व्यक्तियों की स्वचालित पहचान जैसी आधुनिक तकनीक होगी। समिति ने तकनीक आधारित पुलिसिंग को अपराध रोकने, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और पुलिस की प्रतिक्रिया तेज करने के लिए अहम बताया। संधू ने कहा कि चंडीगढ़ स्मार्ट, सुरक्षित और नागरिक केंद्रित शहरी पुलिसिंग का राष्ट्रीय मॉडल बनने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि उद्देश्य केवल कैमरों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि एआई, प्रिडिक्टिव टूल्स और रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल कर अपराध रोकना और पुलिस का प्रतिक्रिया समय कम करना होना चाहिए।पीयू के साथ बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंसबैठक में पुलिसिंग और सुरक्षा से जुड़े शोध के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की पुरानी सिफारिश को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। संधू ने इसे पंजाब यूनिवर्सिटी के सहयोग से स्थापित करने का सुझाव दिया। इसमें एआई आधारित पुलिसिंग, साइबर अपराध, फोरेंसिक, कानून, व्यवहार अध्ययन और यातायात प्रबंधन पर शोध किया जाएगा। पुलिस और अकादमिक सहयोग बढ़ाने के लिए कानून और अन्य संबंधित विषयों के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप और शोध के अवसर देने का प्रस्ताव भी रखा गया।600 से ज्यादा लोग तीन या अधिक मामलों में शामिलएसएसपी कंवरदीप कौर ने समिति को बताया कि 600 से अधिक लोग तीन या उससे ज्यादा बार आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं। पुलिस के व्यापक डेटाबेस में 8,000 से अधिक ऐसे लोग दर्ज हैं, जो एक या अधिक मामलों में संलिप्त रहे हैं। समिति ने कहा कि इस आंकड़े का इस्तेमाल केवल पुलिस कार्रवाई के लिए नहीं, बल्कि अपराध के सामाजिक और व्यवहारगत कारणों को समझने के लिए भी किया जाना चाहिए।