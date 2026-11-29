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संगोष्ठी में आईकेजी पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार जितेंद्र नरूला ने आर्थिक मजबूती और वैश्विक एकीकरण पर विचार रखे। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के प्रो. (डॉ.) पंकज छाबड़ा ने सतत विकास में भारतीय ज्ञान प्रणाली की भूमिका बताई। वहीं, डॉ. आदर्श पाल विज ने शिक्षा और विज्ञान में भारतीय ज्ञान परंपरा पर व्याख्यान दिया। दूसरे दिन भारतीय मूल्य प्रणाली, आर्थिक विचार, आध्यात्मिकता, नैतिकता और सुशासन में स्वदेशी दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। इसमें डॉ. मधुर महाजन, डॉ. नित्या शर्मा और डॉ. आशीष अरोड़ा ने विचार रखे।एजीसी के चेयरमैन अमित शर्मा, फाइनेंस डायरेक्टर रागिनी शर्मा, जनरल सेक्रेटरी राघव वशिष्ठ और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. रजनीश अरोड़ा ने संगोष्ठी के आयोजन की सराहना की। प्रिंसिपल डॉ. गौरव तेजपाल ने विशेषज्ञों और विद्यार्थियों की भागीदारी को सराहा। वक्ताओं ने विद्यार्थियों को भारतीय मूल्यों और ज्ञान परंपरा को शिक्षा, करियर और जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया।