Chandigarh News: दो दिनों में गिरेगा पारा, उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत

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वीरवार को चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.2 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक है। पिछले 24 घंटों में बारिश नहीं हुई, जबकि अधिकतम आर्द्रता 81 प्रतिशत दर्ज की गई। विज्ञापन

25 सितंबर को आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। 26 सितंबर को बादल छाने के साथ गरज-चमक और बौछारों की संभावना है। 27 सितंबर को भी बारिश का दौर जारी रह सकता है। इससे न्यूनतम तापमान गिरकर 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। 28 सितंबर को बारिश के बाद मौसम सुहाना रहेगा और ठंडी हवाओं से अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 29 सितंबर को आंशिक बादल छाए रहेंगे। विज्ञापन विज्ञापन

वीरवार को चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.2 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक है। पिछले 24 घंटों में बारिश नहीं हुई, जबकि अधिकतम आर्द्रता 81 प्रतिशत दर्ज की गई।25 सितंबर को आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। 26 सितंबर को बादल छाने के साथ गरज-चमक और बौछारों की संभावना है। 27 सितंबर को भी बारिश का दौर जारी रह सकता है। इससे न्यूनतम तापमान गिरकर 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। 28 सितंबर को बारिश के बाद मौसम सुहाना रहेगा और ठंडी हवाओं से अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 29 सितंबर को आंशिक बादल छाए रहेंगे।

चंडीगढ़। चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से जारी शुष्क और उमस भरे मौसम से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार 26 और 27 सितंबर को चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में गरज-चमक के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है। बारिश के बाद अगले सप्ताह तापमान में करीब दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है और अधिकतम तापमान 35 से घटकर 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।