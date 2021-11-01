Chandigarh News: फेसबुक पर शॉर्ट फिल्म देखते-देखते क्लिक किया लिंक, खाते से निकल गए 55 हजार
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:37 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:37 AM IST
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चंडीगढ़। फेसबुक पर शॉर्ट फिल्म देखना डड्डूमाजरा निवासी हरमेश सिंह को महंगा पड़ गया। फिल्म देखते समय एक लिंक पर क्लिक करने के बाद उनके मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड हो गई। अगले ही दिन उनके एसबीआई बैंक खाते से दो अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिये कुल 55 हजार रुपये निकल गए। रकम डेबिट होने का पता चलने पर उन्होंने साइबर क्राइम थाना सेक्टर-17 में शिकायत दी। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दी शिकायत में हरमेश सिंह ने बताया कि 19 सितंबर को वह फेसबुक पर शॉर्ट फिल्म देख रहे थे। इसी दौरान एक लिंक दिखाई दिया, जिस पर उन्होंने क्लिक कर दिया। लिंक खोलने के बाद मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड हो गई। उन्होंने उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया।
20 सितंबर को उनके मोबाइल पर एसबीआई खाते से रकम डेबिट होने के संदेश आए। पहले 30 हजार और फिर 25 हजार रुपये निकाले गए। हरमेश सिंह ने आशंका जताई कि लिंक से डाउनलोड हुई अनधिकृत ऐप के जरिये किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके मोबाइल तक पहुंच बनाई और बैंक खाते से रकम निकाल ली। पुलिस दोनों लेनदेन और ऐप की जांच कर रही है।
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पुलिस को दी शिकायत में हरमेश सिंह ने बताया कि 19 सितंबर को वह फेसबुक पर शॉर्ट फिल्म देख रहे थे। इसी दौरान एक लिंक दिखाई दिया, जिस पर उन्होंने क्लिक कर दिया। लिंक खोलने के बाद मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड हो गई। उन्होंने उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया।
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20 सितंबर को उनके मोबाइल पर एसबीआई खाते से रकम डेबिट होने के संदेश आए। पहले 30 हजार और फिर 25 हजार रुपये निकाले गए। हरमेश सिंह ने आशंका जताई कि लिंक से डाउनलोड हुई अनधिकृत ऐप के जरिये किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके मोबाइल तक पहुंच बनाई और बैंक खाते से रकम निकाल ली। पुलिस दोनों लेनदेन और ऐप की जांच कर रही है।
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