Chandigarh News: सेक्टर-10 में 4 से 6 अक्तूबर तक महापौर सम्मेलन

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चंडीगढ़। देशभर के शहरों के मेयर चंडीगढ़ में जुटेंगे। 4 से 6 अक्तूबर तक होटल माउंट व्यू, सेक्टर-10 में 118वां महापौर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की कार्यकारिणी के करीब 40 से 45 सदस्यों के पहुंचेंगे। सम्मेलन का उद्घाटन 5 अक्तूबर को होगा। इसी दिन परिषद की बैठक होगी। इसमें देशभर के नगर निकायों से जुड़े विषयों पर चर्चा के साथ-साथ प्रतिनिधियों को चंडीगढ़ नगर निगम की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों से भी परिचित कराया जाएगा। इसके लिए शहर का भ्रमण भी कार्यक्रम में शामिल है। 6 अक्तूबर को सम्मेलन का समापन होगा। 4 अक्तूबर को देशभर से आने वाले मेयर और प्रतिनिधियों का चंडीगढ़ पहुंचना शुरू होगा। संवाद