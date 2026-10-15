Chandigarh News: चंडीगढ़ में आज वकीलों का नो वर्क डे

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चंडीगढ़। जिला बार एसोसिएशन (डीबीए), चंडीगढ़ ने बुधवार को आपात बैठक में 15 अक्टूबर को नो वर्क डे रखने का फैसला लिया। यह निर्णय प्रस्तावित पंजाब बंद के समर्थन और सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन के दौरान वकीलों के कथित अपमान व दुर्व्यवहार के विरोध में लिया गया। एसोसिएशन ने वकीलों से न्यायिक कार्य से दूर रहने और न्यायिक अधिकारियों से सुनवाई स्थगित कर प्रतिकूल आदेश न देने की अपील की है। ब्यूरो