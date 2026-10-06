Chandigarh News: पेनल्टी शूटआउट में जेट्स एकेडमी ने दर्ज की जीत

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संवाद न्यूज एजेंसीचंडीगढ़। सेक्टर-10 स्थित स्केटिंग रिंक में खेली जा रही 48वीं चंडीगढ़ स्टेट रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में जेट्स एकेडमी ने सीनियर पुरुष इनलाइन हॉकी वर्ग में पेनल्टी शूटआउट के जरिए जीत दर्ज की। जेट्स एकेडमी ने रोलर जेट्स को 4-2 से हराया। निर्धारित समय और अतिरिक्त समय तक दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थीं। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में जेट्स एकेडमी ने बाजी मारी।सब-जूनियर लड़कियों के इनलाइन हॉकी वर्ग में भी जेट्स एकेडमी का प्रदर्शन शानदार रहा। निर्धारित समय तक जेट्स एकेडमी और रोलर जेट्स का मुकाबला 2-2 से बराबर रहा। पेनल्टी शूटआउट में जेट्स एकेडमी ने 3-2 से जीत हासिल की। वहीं, जूनियर लड़कों की रोलर हॉकी वर्ग में केबी क्लब और केबी एकेडमी के बीच मुकाबला गोलरहित ड्रॉ रहा। दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकीं। सीनियर पुरुष रोलर हॉकी वर्ग में भी केबी क्लब और केबी एकेडमी के बीच मुकाबला 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुआ।चंडीगढ़ रोलर स्केटिंग एसोसिएशन (सीआरएसए) की ओर से आयोजित इस चैंपियनशिप के मुकाबले सेक्टर-10 स्केटिंग रिंक में खेले जा रहे हैं। सीआरएसए के महासचिव हरप्रीत सिंह ने बताया कि यह प्रतियोगिता बंगलूरू में 5 से 15 दिसंबर तक होने वाली 64वीं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों के चयन का आधार भी बनेगी।