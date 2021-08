अमृतसर: ओलंपिक हॉकी खिलाड़ियों का भव्य स्वागत, श्री दरबार साहिब में की अरदास, एसजीपीसी ने सौंपा एक करोड़ का चेक

विज्ञापन

टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने के बाद बुधवार की सुबह अमृतसर जिले के पांच खिलाड़ी लौट आए हैं। इनमें कांस्य पदक विजेता पुरुष हॉकी टीम के चार खिलाड़ियों के साथ भारतीय महिला हॉकी की टीम की गुरजीत कौर भी दिल्ली से विमान के जरिए श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचीं।पुरुष खिलाड़ियों में जंडियाला गुरु के गामंव तिम्मोवाल के हरमनप्रीत सिंह, बाबा बाकाला तहसील के गांव बुताला के दिलप्रीत सिंह बल, जंडियाला गुरु के गांव खलैरा के गुरजंट सिंह और सीमांत गांव अटारी के शमशेर सिंह शामिल अमृतसर पहुंचे। इन सभी खिलाड़ियों के परिजन भी स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचे ।अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैरा, पुलिस कमिश्नर डॉ. सुखचैन सिंह गिल व अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी एयरपोर्ट पर पहुंच कर इन खिलाड़ियों का स्वागत किया। प्रशासन ने इन खिलाड़ियों के स्वागत के लिए एयरपोर्ट के भीतर ही फ्लाइंग क्लब में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया।एयरपोर्ट पर डीसी खैरा ने सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। भविष्य की शुभकामनाएं दीं। सभी खिलाड़ी अमृतसर एयरपोर्ट पर कार्यक्रम के बाद भारी सुरक्षा के बीच श्री दरबार साहिब पहुंचे। जहां इन खिलाड़ियों ने अरदास की और वाहेगुरु से आशीर्वाद लिया।शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष व महिला हॉकी टीम की सदस्य गुरजीत कौर को सम्मानित किया। एसजीपीसी अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को कांस्य पदक जीतने पर एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी। बुधवार को अमृतसर पहुंचने पर कमेटी ने एक करोड़ रुपये का चेक टीम को सौंपा।