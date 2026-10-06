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पंजाब पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान: 274 हॉटस्पॉट पर रेड, 386 आरोपी गिरफ्तार; हेरोइन और अन्य नशीले पदार्थ बरामद

Tue, 06 Oct 2026 11:03 PM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Tue, 06 Oct 2026 11:03 PM IST
सार

आरोपियों से 4.1 किलो हेरोइन, 1.4 किलो अफीम, चार किलो पोस्त की भूसी, 4237 नशीली गोलियां-कैप्सूल और 5500 रुपये ड्रग मनी बरामद हुई।

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Punjab Police anti-drug campaign
नशे की खेप बरामद - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार
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पंजाब पुलिस के नशे के खिलाफ अभियान के तहत राज्यभर में 274 हॉटस्पॉट पर रेड कर 233 एफआईआर दर्ज की गईं और 386 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से 4.1 किलो हेरोइन, 1.4 किलो अफीम, चार किलो पोस्त की भूसी, 4237 नशीली गोलियां-कैप्सूल और 5500 रुपये ड्रग मनी बरामद हुई।
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विशेष डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) प्रवीण सिन्हा ने बताया कि एक मार्च 2025 से अब तक अभियान में 64,598 एफआईआर दर्ज कर 82,739 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टरों के खिलाफ अभियान में 260 गिरफ्तारियां, चार हथियार बरामद और 229 लोगों पर एहतियाती कार्रवाई की गई। तीन भगोड़े अपराधी भी पकड़े गए।
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