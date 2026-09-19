फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   If you are pedaling, take care of your knees too; the wrong seat height could ruin your riding form.

Chandigarh News: पैडल मार रहे हैं तो घुटनों का भी रखें ख्याल, सीट की ऊंचाई न बिगाड़ दे चाल

Sat, 19 Sep 2026 01:59 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:59 AM IST
विज्ञापन
If you are pedaling, take care of your knees too; the wrong seat height could ruin your riding form.
चंडीगढ़। साइकिल चलाना सेहत के लिए फायदेमंद है लेकिन गलत तरीके से साइकिल चलाना घुटनों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। पीजीआई के ऑर्थोपेडिक सर्जरी विभागाध्यक्ष प्रो. विजय जी. गोनी ने बताया कि सीट बहुत नीचे रखकर साइकिल चलाने से पैडल मारते समय घुटनों को बार-बार 90 डिग्री से ज्यादा मोड़ना पड़ सकता है। इससे घुटनों पर अनावश्यक जोर पड़ता है। सीट की ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए कि पैडल नीचे होने पर पैर जरूरत से ज्यादा न सिकुड़े और शरीर की मुद्रा भी सही बनी रहे।
विज्ञापन

आईटी पार्क के द ललित होटल में चल रहे जोड़ प्रत्यारोपण संबंधी आर्थोप्लास्टी कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों ने घुटनों को सुरक्षित रखने के साथ जोड़ प्रत्यारोपण में आधुनिक तकनीक पर भी चर्चा की। प्रो. गोनी ने कहा कि लंबे समय तक साइकिल चलाने वालों को सीट की ऊंचाई, शरीर की सही स्थिति और पैडल चलाने के तरीके पर ध्यान देना चाहिए।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि आर्थोपेडिक सर्जरी अब केवल जोड़ बदलने तक सीमित नहीं है। मरीज का सही चयन, जरूरत के अनुसार उपचार की योजना, सटीक सर्जरी और ऑपरेशन के बाद बेहतर रिकवरी पर भी बराबर ध्यान दिया जा रहा है। नेविगेशन और रोबोटिक तकनीक का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सम्मेलन का उद्घाटन पीजीआई निदेशक प्रो. विवेक लाल ने किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और एआई डॉक्टरों की मदद कर सकते हैं, लेकिन चिकित्सा में मानवीय संवेदनशीलता, करुणा और मरीज के प्रति जिम्मेदारी का महत्व हमेशा बना रहेगा। सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान समेत देश-विदेश के विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं।

लाइव सर्जरी से हाथों के प्रशिक्षण तक
तीन दिवसीय सम्मेलन में लाइव सर्जिकल डेमोंस्ट्रेशन, कैडेवर वर्कशॉप और हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग कराई जा रही है। युवा सर्जनों और प्रशिक्षुओं को मैनुअल के साथ रोबोटिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दूसरे दिन टोटल नी रिप्लेसमेंट, पर्सनलाइज्ड अलाइनमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच और यूनिकॉम्पार्टमेंटल नी आर्थोप्लास्टी पर चर्चा हुई। प्रो. गोनी ने कहा कि अलग-अलग संस्थानों और विशेषज्ञताओं के डॉक्टरों को एक मंच पर लाने से जटिल मामलों पर चर्चा और अनुभव साझा करने का अवसर मिल रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed