फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   If a street light is faulty, take a photo and send it to the municipal corporation; action will be taken.

Chandigarh News: स्ट्रीट लाइट खराब है तो फोटो खींचकर निगम को भेजें, होगी कार्रवाई

Sat, 31 Oct 2026 01:46 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 01:46 AM IST
विज्ञापन
If a street light is faulty, take a photo and send it to the municipal corporation; action will be taken.
स्ट्रीट लाइट खराब है तो फोटो खींचकर निगम को भेजें, होगी कार्रवाई
विज्ञापन

शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 9915762917 जारी, कमिश्नर अमित कुमार ने की अपील
चंडीगढ़। शहर में बंद या खराब स्ट्रीट लाइटों की शिकायत अब लोग घर बैठे नगर निगम तक पहुंचा सकेंगे। निगम ने इसके लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9915762917 जारी किया है। लोग इस नंबर पर खराब लाइट की स्पष्ट फोटो के साथ लोकेशन, सेक्टर, सड़क का नाम या नजदीकी लैंडमार्क भेजकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। निगम का दावा है कि शिकायतों पर प्राथमिकता से कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर अमित कुमार ने शहरवासियों से सड़क, स्ट्रीट लाइट और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं इस नंबर पर भेजने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी शिकायतों की निगरानी करेंगे और फील्ड टीम के साथ समन्वय कर समस्या का समाधान करवाएंगे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed