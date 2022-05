{"_id":"627abd97428bb25cff51d835","slug":"heat-wave-expected-for-five-days-in-haryana","type":"story","status":"publish","title_hn":"Haryana Weather Update: फिर चढ़ने लगा पारा, पांच दिनों तक लू चलने के आसार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 11 May 2022 01:01 AM IST