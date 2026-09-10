हरियाणा सरकार का ग्रामीण स्वच्छता कर्मियों को बड़ा तोहफा: मानदेय, भत्तों और कल्याणकारी लाभों में बढ़ोतरी

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ड्यूटी के दौरान मौत होने पर परिवार के किसी सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी

हर महीने की 7 तारीख तक मानदेय का भुगतान; देरी होने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा 29 मई, 2026 को ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के साथ हुई बैठक में उठाई गई मांगों के जवाब में ये फैसले लिए गए... मानदेय में बढ़ोतरी से बना बकाया (एरियर) जनवरी 2026 से दिया जाएगा

मानदेय में 2,100 रुपये की बढ़ोतरी। इसे 16,000 रुपये से बढ़ाकर 18,100 रुपये प्रति माह किया गया, जो जनवरी 2026 से 30 जून, 2026 तक लागू रहेगा

अपने गांव से बाहर ड्यूटी पर भेजे जाने वाले ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को 200 रुपये का दैनिक भत्ता दिया जाएगा

यह भत्ता संबंधित ब्लॉक विकास और पंचायत अधिकारी (BDPO) के कार्यालय के पेटी कैश फंड से दिया जाएगा

ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए सालाना यूनिफॉर्म भत्ता भी बढ़ाया गया है

यूनिफॉर्म भत्ता 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये सालाना किया गया

वॉशिंग भत्ता 500 रुपये बढ़ाया गया। इसे 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये सालाना किया गया

हरियाणा सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मियों के लिए कई बड़े फैसले किए हैं। सरकार ने मानदेय के साथ अलग-अलग भत्तों और कल्याणकारी सुविधाओं में बढ़ोतरी करने का एलान किया है। सरकार के अहम फैसले इस तरह से हैं...