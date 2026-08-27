फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Half-kilogram stone removed from patient's bladder at GMSH-16

Chandigarh News: जीएमएसएच-16 में मरीज के ब्लैडर से निकली आधा किलो की पथरी

Thu, 27 Aug 2026 01:48 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:48 AM IST
विज्ञापन
Half-kilogram stone removed from patient's bladder at GMSH-16
चंडीगढ़। जीएमएसएच-16 के डॉक्टरों ने 45 वर्षीय मरीज के मूत्राशय से करीब 500 ग्राम वजनी और 11×8 सेंटीमीटर आकार की पथरी सफलतापूर्वक निकाल ली। मरीज लंबे समय से पेशाब करते समय दर्द और परेशानी के साथ बार-बार यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन से जूझ रहा था। जांच में मूत्राशय में इतने बड़े आकार की पथरी का पता चला।
विज्ञापन

मरीज की स्थिति को देखते हुए सर्जरी से पहले जरूरी जांच और पूरी तैयारी की गई। इसके बाद यूरोलॉजी टीम ने सफल ऑपरेशन कर पथरी निकाल दी। सर्जरी डॉ. सरबजीत सिंह, डॉ. गगन और डॉ. बनमीत की टीम ने की। ऑपरेशन के दौरान मरीज को आवश्यक चिकित्सा सहायता दी गई।
विज्ञापन

चिकित्सकों के अनुसार ब्लैडर स्टोन सभी यूरिनरी स्टोन के करीब पांच प्रतिशत मामलों में पाए जाते हैं। सामान्य तौर पर चार सेंटीमीटर से बड़ी या 100 ग्राम से अधिक वजन वाली पथरी को जायंट ब्लैडर कैल्कुलस माना जाता है। इस मरीज में पथरी का आकार और वजन दोनों सामान्य मानक से कई गुना अधिक थे, इसलिए इसे दुर्लभ मामला माना जा रहा है। निदेशक स्वास्थ्य डॉ. सुमन सिंह ने सफल सर्जरी के लिए उपचार करने वाली टीम की सराहना की।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed