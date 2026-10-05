Chandigarh News: 110 वीर सैनिकों को सम्मानित कर जताया देश के प्रति आभार

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चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत रविवार को सेक्टर-33 के कमलम कार्यालय में भाजपा उत्तराखंड प्रकोष्ठ की ओर से 110 वीर सैनिकों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सैनिकों के योगदान को याद करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। आयोजन भाजपा उत्तराखंड प्रकोष्ठ चंडीगढ़ प्रदेश के संयोजक भूपेंद्र शर्मा की देख-रेख में हुआ।भाजपा उत्तराखंड प्रकोष्ठ के मीडिया प्रभारी शशि प्रकाश पांडे ने बताया कि कार्यक्रम में भाजपा चंडीगढ़ प्रदेश के प्रधान जतिंदर पाल मल्होत्रा, पूर्व पार्षद एडवोकेट सतिंदर सिंह, सीनियर डिप्टी मेयर जसमनप्रीत, पूर्व पार्षद भरत, चंद्र शेखर और रमेश कुमार निकू सहित भाजपा चंडीगढ़ प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड की गढ़वाल सभा चंडीगढ़, कुमाऊं सभा चंडीगढ़ और उत्तराखंड की विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।शॉल और पुस्तक देकर किया सम्मानितसंयोजक भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना कर्तव्य निभाने वाले 110 वीर सैनिकों को शॉल और पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि सैनिकों का त्याग और समर्पण देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रयास किया गया है।देशभक्ति गीतों से गूंजा समारोहकार्यक्रम में उत्तराखंड से पहुंचे जागर सम्राट और गायक प्रीतम भरतवाण ने वीर सैनिकों के सम्मान में देशप्रेम से जुड़े गीत प्रस्तुत किए। उनकी प्रस्तुतियों ने समारोह में मौजूद लोगों में देशभक्ति का भाव जगाया और खूब समा बांधा। भूपेंद्र शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड प्रकोष्ठ की ओर से आगे भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि देश और भारत माता के प्रति सम्मान की भावना मजबूत हो और हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा रहे।