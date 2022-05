{"_id":"62760d8cc54e911bd84d126d","slug":"grand-opening-of-khelo-india-youth-games-on-saturday-from-panchkula-indradhanush-stadium","type":"story","status":"publish","title_hn":"खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2021 का आगाज: रंगारंग कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लांच किया लोगो और गीत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sat, 07 May 2022 11:41 AM IST