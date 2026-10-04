Chandigarh News: सेक्टर-49 में फूड सेफ्टी जागरूकता कैंप

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चंडीगढ़। सेक्टर-49 पार्क के बाहर खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने फूड सेफ्टी कैंप लगाया। लोगों ने दूध, पनीर व घी की जांच कराई। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब से मिलावट की लाइव जांच और डीएआरटी से घरेलू जांच के तरीके बताए गए। चीनी, नमक, तेल कम लेने व पौष्टिक आहार की सलाह दी गई। शिकायत के लिए एफएसएसएआई पोर्टल, फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप या 0172-2752457 हेल्पलाइन उपलब्ध है। ब्यूरो