फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Exhibition on the 1984 Sikh massacre held at PU's Student Centre

Chandigarh News: पीयू के स्टूडेंट सेंटर में 1984 के सिख नरसंहार पर लगाई प्रदर्शनी

Tue, 03 Nov 2026 01:39 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 01:39 AM IST
विज्ञापन
Exhibition on the 1984 Sikh massacre held at PU's Student Centre

विज्ञापन
विद्यार्थियों को 31 अक्तूबर से 3 नवंबर तक हुई घटनाओं और उनके सामाजिक प्रभावों से कराया अवगत
माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सेंटर में छात्र संगठन साखी की ओर से 1984 के सिख नरसंहार पर विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को 31 अक्तूबर से 3 नवंबर 1984 के बीच दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में हुई हिंसक घटनाओं के बारे में जागरूक करना था।
प्रदर्शनी में सिख समुदाय के साथ हुई हिंसा, जान-माल के नुकसान और उस दौरान लोगों के संघर्ष से जुड़ी जानकारी साझा की गई। साथ ही बताया गया कि इन घटनाओं का प्रभाव आज भी समाज में किस तरह दिखाई देता है। विद्यार्थियों को घटनाओं के ऐतिहासिक और सामाजिक पहलुओं से भी परिचित कराया गया। इस दौरान विभिन्न छात्र संगठनों ने विषय पर चर्चा की।
विज्ञापन

कई छात्र संगठनों के प्रतिनिधि रहे मौजूद
प्रदर्शनी में आने वाले विद्यार्थियों को संगठन साखी के सदस्यों की ओर से तैयार पुस्तिका भी वितरित की गई। इसमें 1984 की घटनाओं से जुड़ी जानकारी दी गई थी। कार्यक्रम में लखवीर सिंह कोटला, परमजीत सिंह जौहल, जगदीप सिंह कंसाला, जगदेव सिंह मलोआ, आइसा से अजयकरण सिंह, सत्थ से दर्शप्रीत सिंह, एसएफएस से करण और सोपू से रंजनदीप सिंह मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed