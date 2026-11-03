फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Haryana s trade has reached over 200 countries : Saini

200 से अधिक देशों तक पहुंचा हरियाणा का कारोबार : सैनी

Tue, 03 Nov 2026 08:26 PM IST
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Chandigarh-Haryana Bureau चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 08:26 PM IST
विज्ञापन
- निर्यात में देश में छठे स्थान पर हरियाणा, 5 साल में निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के उत्पाद दुनिया के 200 से अधिक देशों में अपनी जगह बना चुके हैं। निर्यात के मामले में हरियाणा देश के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में छठे स्थान पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में प्रदेश से 20.57 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात हुआ जो पिछले साल के मुकाबले 7.66 प्रतिशत अधिक है। देश के कुल निर्यात में हरियाणा की हिस्सेदारी 4.66 प्रतिशत रही। अब सरकार ने अगले पांच वर्षों में निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री नायब सैनी मंगलवार को गुरुग्राम में आयोजित राज्यस्तरीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) कार्यशाला को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उद्योगपतियों से नए अंतरराष्ट्रीय बाजार तलाशने की अपील की। कहा कि भारत के दूसरे देशों के साथ व्यापार समझौतों से हरियाणा के उद्योगों, एमएसएमई, किसानों और उद्यमियों को नए अवसर मिल रहे हैं।
विज्ञापन



उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए उत्पादों की गुणवत्ता, तकनीक और उत्पादन क्षमता सुधारनी होगी। पर्यावरण अनुकूल विनिर्माण पर भी ध्यान देना जरूरी है। विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के कुल निर्यात में गुरुग्राम की हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत है। यहां से 8.33 अरब डॉलर का सामान निर्यात होता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed