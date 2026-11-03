200 से अधिक देशों तक पहुंचा हरियाणा का कारोबार : सैनी

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अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के उत्पाद दुनिया के 200 से अधिक देशों में अपनी जगह बना चुके हैं। निर्यात के मामले में हरियाणा देश के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में छठे स्थान पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में प्रदेश से 20.57 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात हुआ जो पिछले साल के मुकाबले 7.66 प्रतिशत अधिक है। देश के कुल निर्यात में हरियाणा की हिस्सेदारी 4.66 प्रतिशत रही। अब सरकार ने अगले पांच वर्षों में निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।मुख्यमंत्री नायब सैनी मंगलवार को गुरुग्राम में आयोजित राज्यस्तरीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) कार्यशाला को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उद्योगपतियों से नए अंतरराष्ट्रीय बाजार तलाशने की अपील की। कहा कि भारत के दूसरे देशों के साथ व्यापार समझौतों से हरियाणा के उद्योगों, एमएसएमई, किसानों और उद्यमियों को नए अवसर मिल रहे हैं।उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए उत्पादों की गुणवत्ता, तकनीक और उत्पादन क्षमता सुधारनी होगी। पर्यावरण अनुकूल विनिर्माण पर भी ध्यान देना जरूरी है। विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के कुल निर्यात में गुरुग्राम की हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत है। यहां से 8.33 अरब डॉलर का सामान निर्यात होता है।