Chandigarh News: नेक्स्टजेन में डॉक्टरों को मिला सीखने का मंच

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कार्यशालाओं में नेक्स्टजेन डॉक्टरों को विशेषज्ञों से सीधे सीखने, सवाल पूछने और अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिला। बच्चों के इलाज में बदलती जरूरतों और बेहतर उपचार के तरीकों पर भी विचार किया गया। विज्ञापन

एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिशियंस, चंडीगढ़ के सचिव और पीजीआई के एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर के प्रो. सुरेश कुमार ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य नई पीढ़ी के बाल रोग विशेषज्ञों को वरिष्ठ विशेषज्ञों के अनुभव से जोड़ना और बच्चों के इलाज से जुड़ी नई जानकारी साझा करना है। विज्ञापन विज्ञापन

सम्मेलन का मुख्य आयोजन 19 और 20 सितंबर को होटल हयात रीजेंसी में होगा। ब्यूरो

कार्यशालाओं में नेक्स्टजेन डॉक्टरों को विशेषज्ञों से सीधे सीखने, सवाल पूछने और अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिला। बच्चों के इलाज में बदलती जरूरतों और बेहतर उपचार के तरीकों पर भी विचार किया गया।एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिशियंस, चंडीगढ़ के सचिव और पीजीआई के एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर के प्रो. सुरेश कुमार ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य नई पीढ़ी के बाल रोग विशेषज्ञों को वरिष्ठ विशेषज्ञों के अनुभव से जोड़ना और बच्चों के इलाज से जुड़ी नई जानकारी साझा करना है।सम्मेलन का मुख्य आयोजन 19 और 20 सितंबर को होटल हयात रीजेंसी में होगा। ब्यूरो

चंडीगढ़। नेशनल नेक्स्टजेन पेडिकॉन-2026 के तहत शुक्रवार को पहले दिन छह अलग-अलग केंद्रों पर बच्चों की सेहत से जुड़े विषयों पर कार्यशालाएं हुईं। पीजीआई, जीएमसीएच-32 और जीएमएसएच-16 समेत छह स्थानों पर नई पीढ़ी के बाल रोग विशेषज्ञों, युवा डॉक्टरों और पीजी छात्रों ने हिस्सा लिया। वरिष्ठ विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में बच्चों में होने वाली विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं, इलाज के नए तरीकों और रोजाना सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई।