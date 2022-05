{"_id":"6285d4948747d227102428ea","slug":"dead-body-found-in-park-of-sector-38d-of-chandigarh","type":"story","status":"publish","title_hn":"चंडीगढ़ में वारदात: पार्क में मिला व्यक्ति का शव, मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम, मारपीट के बाद हत्या की आशंका","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 19 May 2022 10:55 AM IST