Agra News: जीआरपी सिपाही ने बजाया बाइक का हार्न, महिला बोली- की छेड़छाड़

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पीड़िता सदर क्षेत्र की रहने वाली है। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह सोमवार शाम पति के साथ स्कूटी से आगरा कैंट की तरफ जा रही थीं। आरोप लगाया कि रास्ते में जीआरपी का सिपाही बाइक से पीछे आ गया। वह उन्हें देखकर बाइक का हार्न बजाने लगा। कुछ गलत लगने पर उन्होंने पति को बताया। पति ने स्कूटी रोक दी। सिपाही ने भी छेड़छाड़ की नीयत से बाइक रोक ली।एतराज जताने पर अभद्रता करने लगा। पति पर भी वर्दी का रौब दिखाया। उन्होंने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस बुलाई। पीआरवी के पुलिसकर्मी उन्हें कैंट जीआरपी थाने ले गए। वह तीन घंटे तक बैठी रहीं लेकिन सुनवाई नहीं हुई। बाद में वो थाना सदर गईं जहां तहरीर ले ली गई। महिला और पुलिसकर्मी के बीच तकरार का वीडियो भी सामने आया है।वर्जन:- जीआरपी सिपाही पर महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। विवाद के पीछे बाइक और स्कूटी में टक्कर की बात सामने आई है। मामले में जांच कराई जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। - अमीषा सिंह, एसीपी सदर