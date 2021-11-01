फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Corporation cracks down on disorder in truck parking; issues directives to keep slots reserved for the differently-abled vacant.

Chandigarh News: ट्रक पार्किंग में अव्यवस्था पर निगम सख्त, दिव्यांग स्लॉट खाली रखने के निर्देश

Sun, 06 Sep 2026 01:50 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:50 AM IST
विज्ञापन
Corporation cracks down on disorder in truck parking; issues directives to keep slots reserved for the differently-abled vacant.

विज्ञापन
चंडीगढ़। एलांते मॉल के साथ इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 और सेक्टर-26 स्थित आइडल ट्रक पार्किंग में अव्यवस्थाओं को लेकर नगर निगम ने शनिवार को निरीक्षण किया। संयुक्त आयुक्त डॉ. इंद्रजीत के नेतृत्व में अधिकारियों ने पार्किंग में साइन बोर्ड, थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग, बैरिकेडिंग, सफाई और लाइटिंग की स्थिति जांची। संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए गए।
निरीक्षण के दौरान दिव्यांगों के लिए आरक्षित पार्किंग स्लॉट को खाली और आसानी से पहुंच योग्य रखने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इन स्थानों पर किसी तरह का अनावश्यक अतिक्रमण या अवरोध नहीं होना चाहिए। मौके पर मौजूद अधिकारियों को ऐसे अवरोध तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए। वाहनों की आवाजाही व्यवस्थित करने के लिए रोड मार्किंग और साइन बोर्ड सही तरीके से लगाने को कहा गया। साथ ही जरूरत के अनुसार बैरिकेडिंग और नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
विज्ञापन

लाइटिंग और पेड़ों की भी होगी व्यवस्था
निरीक्षण के दौरान हॉर्टिकल्चर और इलेक्ट्रिसिटी विंग के जेई को भी जिम्मेदारी सौंपी गई। हॉर्टिकल्चर विंग को जरूरत के अनुसार पेड़ों की प्रूनिंग करने और इलेक्ट्रिसिटी विंग को खराब या अपर्याप्त लाइटिंग दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

समयबद्ध कार्रवाई, नियमित मॉनिटरिंग होगी
संयुक्त आयुक्त के साथ रोड डिवीजन-2 के कार्यकारी अभियंता, पार्किंग विंग के एसडीई, सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-1 और संबंधित जेई मौजूद रहे। सभी अधिकारियों को तय समय में काम पूरा कर कॉम्प्लायंस रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। पार्किंग साइटों की नियमित मॉनिटरिंग भी होगी। निगम के अनुसार भुगतान वाली पार्किंग में सुरक्षित प्रवेश-निकास, सफाई, पर्याप्त रोशनी और दिव्यांगों के लिए सुगम व्यवस्था जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed