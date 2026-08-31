Chandigarh News: शाम की ठंडी हवा और बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, पांच दिन होगी बारिश

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इस मानसून सीजन में 1 जून से अब तक चंडीगढ़ में 609.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो सामान्य से करीब 14 प्रतिशत कम है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में होने वाली बारिश से बारिश की कमी कुछ हद तक पूरी होने की उम्मीद है। साथ ही तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है।पूर्वानुमान के अनुसार 31 अगस्त को अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 1 सितंबर को अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 25 डिग्री रहेगा। 2 सितंबर को तापमान सबसे कम रह सकता है। इस दिन अधिकतम पारा 32 और न्यूनतम 24 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। 3 और 4 सितंबर को अधिकतम तापमान 33 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।रविवार को चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक रहा। अधिकतम आर्द्रता 86 प्रतिशत दर्ज होने से दिनभर लोगों को भारी उमस का सामना करना पड़ा।