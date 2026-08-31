Chandigarh News: शाम की ठंडी हवा और बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, पांच दिन होगी बारिश
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:33 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:33 AM IST
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चंडीगढ़। दिनभर की तेज गर्मी और उमस के बाद रविवार शाम करीब छह बजे चली ठंडी हवाओं ने चंडीगढ़ के मौसम का मिजाज बदल दिया। हवा के साथ शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश भी हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार अगले पांच दिनों तक शहर में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।
इस मानसून सीजन में 1 जून से अब तक चंडीगढ़ में 609.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो सामान्य से करीब 14 प्रतिशत कम है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में होने वाली बारिश से बारिश की कमी कुछ हद तक पूरी होने की उम्मीद है। साथ ही तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है।
पूर्वानुमान के अनुसार 31 अगस्त को अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 1 सितंबर को अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 25 डिग्री रहेगा। 2 सितंबर को तापमान सबसे कम रह सकता है। इस दिन अधिकतम पारा 32 और न्यूनतम 24 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। 3 और 4 सितंबर को अधिकतम तापमान 33 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।
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रविवार को चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक रहा। अधिकतम आर्द्रता 86 प्रतिशत दर्ज होने से दिनभर लोगों को भारी उमस का सामना करना पड़ा।
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इस मानसून सीजन में 1 जून से अब तक चंडीगढ़ में 609.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो सामान्य से करीब 14 प्रतिशत कम है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में होने वाली बारिश से बारिश की कमी कुछ हद तक पूरी होने की उम्मीद है। साथ ही तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है।
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पूर्वानुमान के अनुसार 31 अगस्त को अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 1 सितंबर को अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 25 डिग्री रहेगा। 2 सितंबर को तापमान सबसे कम रह सकता है। इस दिन अधिकतम पारा 32 और न्यूनतम 24 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। 3 और 4 सितंबर को अधिकतम तापमान 33 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।
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रविवार को चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक रहा। अधिकतम आर्द्रता 86 प्रतिशत दर्ज होने से दिनभर लोगों को भारी उमस का सामना करना पड़ा।