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35 वार्डों में 10,300 लोगों के बीच सर्वे में कांग्रेस को 43 और भाजपा को 40 फीसदी वोट मिलने का दावा, प्रशासक की घोषणा से पुनर्वासित कॉलोनियों के वोटरों के रुख पर नजरेंसंवाद न्यूज एजेंसीचंडीगढ़। नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से कराए गए सर्वे में पार्टी को भाजपा के मुकाबले तीन प्रतिशत की बढ़त मिलने का दावा किया गया है। दिल्ली की एजेंसी ने सभी 35 वार्डों में 10,300 लोगों के बीच सर्वे किया, जिसमें कांग्रेस को 43 और भाजपा को 40 फीसदी वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। हालांकि, यह कांग्रेस की ओर से साझा किए गए सर्वे के आंकड़े हैं। मलोया में प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की मकानों के मालिकाना हक की घोषणा के बाद पुनर्वासित कॉलोनियों का मुद्दा भी चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष एचएस लक्की ने सर्वे के आंकड़े साझा किए हैं। इसमें आम आदमी पार्टी को चार फीसदी वोट मिलने का दावा है। कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव के वार्डवार नतीजों का भी आकलन कर रही है। पार्टी 22 या 23 नवंबर को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है।लोकसभा के नतीजों से भी कर रही आकलनलोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को 15 वार्डों में, जबकि भाजपा उम्मीदवार को 20 वार्डों में अधिक वोट मिले थे। गठबंधन के बावजूद तीन वार्डों में ही कांग्रेस को भाजपा से 13,060 वोट अधिक मिले। इनमें वार्ड-16, 19 और 26 शामिल थे। वार्ड-16 की पार्षद अब भाजपा में शामिल हो चुकी हैं।मालिकाना हक की घोषणा पर कांग्रेस के सवालकांग्रेस सांसद मनीष तिवारी पहले ही कॉलोनियों के मकानों का मालिकाना हक देने का मुद्दा उठा चुके हैं। लक्की ने घोषणा का श्रेय कांग्रेस को देते हुए कहा कि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। वहीं, आप नेताओं का दावा है कि निगम चुनाव में कांग्रेस तीसरे स्थान पर रहेगी। 2021 के चुनाव में भी कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी।