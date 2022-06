Kuldeep Bishnoi Expels: कांग्रेस ने कुलदीप बिश्नोई को सभी पदों से हटाया, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की मिली सजा

हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट करने वाले कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस ने सभी पदों से निष्कासित कर दिया है और सूत्रों के मुताबिक जल्द ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। पार्टी ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी है। पत्र में लिखा है, 'कांग्रेस अध्यक्ष ने कुलदीप विश्नोई को पार्टी के सभी पदों और सीडब्ल्यूसी (विशेष आमंत्रित) की सदस्यता से हटाकर पार्टी से निष्काषित कर दिया है।'

Congress expels party MLA Kuldeep Bishnoi from all his present party positions, with immediate effect.



Bishnoi had earlier cross-voted in Rajya Sabha polls in Haryana.