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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Haryana Chief Minister Nayab Saini arrives in Singapore: To participate in the SING Forum 2026

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी सिंगापुर पहुंचे: एसआईएनजी फोरम 2026 में लेंगे हिस्सा, करेंगे कई मुलाकातें

Sun, 04 Oct 2026 10:43 AM IST
Naveen अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: Naveen Updated Sun, 04 Oct 2026 10:43 AM IST
सार

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने सिंगापुर प्रवास के दौरान वहां के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक का दौरा करेंगे।

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Haryana Chief Minister Nayab Saini arrives in Singapore: To participate in the SING Forum 2026
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिंगापुर पहुंच गए हैं। वह 4 से 6 अक्टूबर तक 'सिंग' के तहत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

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आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक का करेंगे दौरा
मुख्यमंत्री अपने सिंगापुर प्रवास के दौरान वहां के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक का दौरा करेंगे। इसके अतिरिक्त, शाम को सिंगापुर बिज़नेस फोरम द्वारा आयोजित एक डिनर कार्यक्रम में विभिन्न प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे।
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जंगल सफारी प्रोजेक्ट के मद्देनजर सिंगापुर सफारी का अवलोकन
देर शाम मुख्यमंत्री हरियाणा में प्रस्तावित जंगल सफारी प्रोजेक्ट के मद्देनजर सिंगापुर सफारी का अवलोकन भी करेंगे।

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