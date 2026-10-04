हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी सिंगापुर पहुंचे: एसआईएनजी फोरम 2026 में लेंगे हिस्सा, करेंगे कई मुलाकातें
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने सिंगापुर प्रवास के दौरान वहां के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक का दौरा करेंगे।
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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिंगापुर पहुंच गए हैं। वह 4 से 6 अक्टूबर तक 'सिंग' के तहत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।
आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक का करेंगे दौरा
मुख्यमंत्री अपने सिंगापुर प्रवास के दौरान वहां के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक का दौरा करेंगे। इसके अतिरिक्त, शाम को सिंगापुर बिज़नेस फोरम द्वारा आयोजित एक डिनर कार्यक्रम में विभिन्न प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे।
#WATCH | Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini reaches Singapore. He will participate in various events at the Singapore-India Network for Growth (SING) Forum 2026 from October 4 to 6. He will also meet with various delegates at a dinner hosted by the Singapore Business Forum. (Video Source: CMO)— ANI (@ANI) October 4, 2026
जंगल सफारी प्रोजेक्ट के मद्देनजर सिंगापुर सफारी का अवलोकन
देर शाम मुख्यमंत्री हरियाणा में प्रस्तावित जंगल सफारी प्रोजेक्ट के मद्देनजर सिंगापुर सफारी का अवलोकन भी करेंगे।