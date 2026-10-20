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Chandigarh News: वुशु में चंडीगढ़ की बेटियों ने दिखाया दम, राष्ट्रीय खेलों में जीते सात पदक

Tue, 20 Oct 2026 02:42 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:42 AM IST
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Chandigarhs daughters showcase their prowess in Wushu, winning seven medals at the National Games
चंडीगढ़। शहर की लड़कियों की वुशु टीम ने श्रीनगर में 15 से 18 अक्टूबर तक आयोजित 70वें स्कूल राष्ट्रीय खेलों-2026 में शानदार प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने एक स्वर्ण, तीन रजत और तीन कांस्य सहित कुल सात पदक जीतकर चंडीगढ़ का नाम रोशन किया।
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सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर-26 की भौमिका ने अंडर-52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं, दीप ने अंडर-70 किलोग्राम, हरदीप ने अंडर-65 किलोग्राम और सौम्या यादव ने अंडर-60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीते। कांस्य पदक विजेताओं में अदिति (अंडर-45 किलोग्राम), दिलप्रीत (अंडर-56 किलोग्राम) और कृतिका (अंडर-48 किलोग्राम) शामिल रहीं।
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शिक्षा विभाग ने भेजी थी टीम
चंडीगढ़ की टीम को शिक्षा विभाग की ओर से प्रतियोगिता में भेजा गया था। अशोक कुमार ने टीम मैनेजर की भूमिका निभाई, जबकि गुरदीप सिंह और रितिका ने कोच के रूप में जिम्मेदारी संभाली।
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वुशु एरीना बनाने को तैयार एसोसिएशन
वुशु एसोसिएशन ऑफ चंडीगढ़ के महासचिव सुदर्शन कुमार ने पदक विजेताओं, कोचों और शिक्षा विभाग को बधाई दी। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन को उपयुक्त इंडोर स्थान उपलब्ध कराया जाए तो वह करीब 15 लाख रुपये की लागत से वुशु एरीना स्थापित करने को तैयार है। इससे खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक बढ़ाने में मदद मिलेगी।
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