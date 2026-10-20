Chandigarh News: वुशु में चंडीगढ़ की बेटियों ने दिखाया दम, राष्ट्रीय खेलों में जीते सात पदक

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सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर-26 की भौमिका ने अंडर-52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं, दीप ने अंडर-70 किलोग्राम, हरदीप ने अंडर-65 किलोग्राम और सौम्या यादव ने अंडर-60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीते। कांस्य पदक विजेताओं में अदिति (अंडर-45 किलोग्राम), दिलप्रीत (अंडर-56 किलोग्राम) और कृतिका (अंडर-48 किलोग्राम) शामिल रहीं।शिक्षा विभाग ने भेजी थी टीमचंडीगढ़ की टीम को शिक्षा विभाग की ओर से प्रतियोगिता में भेजा गया था। अशोक कुमार ने टीम मैनेजर की भूमिका निभाई, जबकि गुरदीप सिंह और रितिका ने कोच के रूप में जिम्मेदारी संभाली।वुशु एरीना बनाने को तैयार एसोसिएशनवुशु एसोसिएशन ऑफ चंडीगढ़ के महासचिव सुदर्शन कुमार ने पदक विजेताओं, कोचों और शिक्षा विभाग को बधाई दी। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन को उपयुक्त इंडोर स्थान उपलब्ध कराया जाए तो वह करीब 15 लाख रुपये की लागत से वुशु एरीना स्थापित करने को तैयार है। इससे खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक बढ़ाने में मदद मिलेगी।