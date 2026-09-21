Chandigarh News: चंडीगढ़ के व्यापारी नेता मुकेश गोयल सैकड़ों समर्थकों संग कांग्रेस में शामिल

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चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की ने कांग्रेस भवन में उनका स्वागत किया। लक्की ने गोयल को पार्टी का गमछा पहनाकर विधिवत रूप से शामिल कराया। उन्होंने इसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम और जनभावना में बदलाव का संकेत बताया। लक्की ने कहा कि कांग्रेस व्यापारी वर्ग की आवाज मजबूती से उठाएगी। मुकेश गोयल ने भाजपा से मोहभंग का कारण कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और नगर निगम के कामकाज को बताया। चंडीगढ़ कांग्रेस के जनहित के मुद्दे, लक्की की कार्यशैली और मनीष तिवारी के प्रयासों ने उन्हें कांग्रेस में शामिल होने को प्रेरित किया। आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं।