{"_id":"627c19775d33934cfc38e36c","slug":"cctv-footage-of-mohali-attack-found-explosion-took-place-in-38-seconds","type":"story","status":"publish","title_hn":"मोहाली ब्लास्ट : हमले का सीसीटीवी फुटेज मिला, 38 सेकेंड में किया गया धमाका, नहीं हुई हमलावर की पहचान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, मोहाली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 12 May 2022 04:31 AM IST