फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   If you want to vote in the PU election, arrive before 9 AM.

Chandigarh News: पीयू चुनाव में वोट डालना है तो 9 बजे से पहले पहुंचें

Sat, 29 Aug 2026 02:17 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 02:17 AM IST
विज्ञापन
If you want to vote in the PU election, arrive before 9 AM.
चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) में 31 अगस्त को कैंपस स्टूडेंट काउंसिल (पीयूसीएससी) चुनाव होंगे। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने विद्यार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। मतदान के लिए सभी विद्यार्थियों को सुबह 9 बजे से पहले अपने संबंधित विभागों में पहुंचने की सलाह दी गई है।
विज्ञापन


प्रशासन ने बताया कि चुनाव के दिन कैंपस में विद्यार्थियों और वाहनों की भीड़ बढ़ सकती है। लगातार बारिश के कारण सड़कों और प्रवेश द्वारों पर जाम की स्थिति भी बन सकती है। इससे विद्यार्थियों को पहुंचने में देरी हो सकती है। इसलिए उन्हें घर या हॉस्टल से समय से पहले निकलने को कहा गया है। चुनाव के दिन पीयू का गेट नंबर-1 दोपहर 12 बजे से शाम 4:30 बजे तक बंद रहेगा। प्रशासन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित चुनाव सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दे रहा है।
विज्ञापन

छात्रसंघ चुनावों से पहले पीयू में बढ़ी निगरानी, 29 कैमरे इंस्टॉल
पीयू प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कैंपस में निगरानी बढ़ाई है। कुल 29 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे एडमिन ब्लॉक के आसपास और पीयू कैंपस के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर इंस्टॉल किए गए हैं। चुनाव के दौरान विद्यार्थियों की गतिविधियों और आवाजाही पर इन कैमरों से नजर रखी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed