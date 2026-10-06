सीबीआई ने कई जगहों पर रेड की पर कुछ हाथ नहीं लगा : धालीवाल

रैलियों में भाजपा को नहीं मिल रहा लोगों का साथअमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा सीएक भगवंत मान को बदनाम करने की साजिश रच रही है। यही कारण है कि केंद्रीय एजेंसियों से रेड करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने कई जगहों पर रेड की पर फिर भी एजेंसी के हाथ कुछ नहीं लगा है। धालीवाल बुधवार को प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे।उन्होंने कहा कि भाजपा को पंजाब के चुने हुए मुख्यमंत्री को परेशान करने की कोशिश के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाबी सीबीआई या ईडी के दबाव से नहीं डरते है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हाल ही में पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ अभियान शुरू किया था, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के सीनियर नेताओं को राज्य में लाया गया लेकिन बावजूद इसके भाजपा को लोगों का साथ नहीं मिला। अपनी रैलियों और यात्राओं असफल रहने के बाद वह अब पंजाब में डर का माहौल बनाने के लिए सीबीआई और ईडी का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश में दूसरी पार्टियों के नेताओं को लेकर आई, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्रियों भी पंजाब लाए लेकिन कुछ भी काम नहीं आया क्योंकि पंजाबियों ने भाजपा की राजनीति को नकार दिया है।