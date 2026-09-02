Chandigarh News: अब ऑनलाइन होंगे बिल्डिंग प्लान, हर कदम पर मिलेगा अपडेट

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डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि नई व्यवस्था से बिल्डिंग प्लान अप्रूवल प्रक्रिया तेज, सरल और अधिक पारदर्शी होगी। सेल्फ सर्टिफिकेशन, समय पर एसएमएस-ईमेल अपडेट और रियल टाइम मॉनीटरिंग डैशबोर्ड से देरी कम करने, आवेदकों को लगातार जानकारी देने और सिटीजन चार्टर की समय सीमा का पालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।आर्किटेक्ट खुद कर सकेंगे प्लान का सर्टिफिकेशनकाउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (सीओए) में पंजीकृत योग्य आर्किटेक्ट अब आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक प्लॉट के बिल्डिंग प्लान सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। इससे आवेदन की जांच और मंजूरी में लगने वाला समय कम होगा। निर्धारित नियमों के तहत आर्किटेक्ट की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। आवेदकों और पेशेवरों को अनावश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया और देरी से राहत मिलेगी।आवेदन की हर स्टेज का मिलेगा अलर्टऑनलाइन सिस्टम में आवेदन की स्थिति की जानकारी रियल टाइम में एसएमएस और ईमेल के जरिये मिलेगी। दस्तावेजों की जांच, फीस की गणना, तकनीकी एनओसी जारी होने से लेकर अंतिम मंजूरी तक प्रत्येक चरण की सूचना अपने आप आवेदक तक पहुंचेगी। इससे आवेदन की स्थिति जानने के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।डैश बोर्ड से अधिकारियों की निगरानीप्रशासन ने अधिकारियों और विभागीय प्रमुखों के लिए विशेष डिजिटल मॉनीटरिंग डैशबोर्ड तैयार किया है। इससे आवेदन किस स्तर पर लंबित है, इसकी रियल टाइम जानकारी मिलेगी। अधिकारी लंबित मामलों की निगरानी कर समयसीमा में निपटारा सुनिश्चित कर सकेंगे। इससे सिटीजन चार्टर में निर्धारित समयसीमा के पालन के साथ पूरी प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी।