Chandigarh News: सेक्टर-34 पार्क में बेंच पर मिला नेपाली व्यक्ति का शव

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चंडीगढ़। सेक्टर-34 के एक पार्क में शुक्रवार सुबह बेंच पर व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मॉर्निंग वॉक पर पहुंचे लोगों ने उसे संदिग्ध अवस्था में देखा और पुलिस को सूचना दी। मृतक की पहचान नेपाल निवासी अर्जुन के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही सेक्टर-34 थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तथा साक्ष्य जुटाए। पुलिस के अनुसार, मृतक के शरीर पर बाहरी चोट के निशान नहीं मिले, हालांकि मुंह से हल्का खून निकला था। शव को सेक्टर-32 अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। कपड़ों से एक पर्ची मिली, जिस पर फोन नंबर लिखा था। पुलिस ने नंबर पर संपर्क किया है। मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा।

