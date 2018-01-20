Sarkaar ko puchkar to ye maamle nahin hote. Ye to aadikaalon se hote rahe hain. Ye hai ki kabhi kam kabhi zyada hue hain. Jaise jaise social activities aur jansankhya badhti jaa rahi hai, us tarah ki ghatnayein badhti jaa rahi hain: RK Saini, BJP on rape incidents in #Haryana pic.twitter.com/5sdkYCXHI3