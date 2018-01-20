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BJP सांसद बोले- आदिकाल से हो रही हैं रेप की घटनाएं, बढ़ती जनसंख्या है कारण

ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 20 Jan 2018 07:09 PM IST
BJP MP Raj Kumar Saini makes insensitive statement on Rape Incidents
BJP सांसद राजकुमार सैनी - फोटो : File Photo
हरियाणा में बढ़ रही रेप की घटनाओं को लेकर बीजेपी सांसद राज कुमार सैनी ने बहुत विवादस्पद बयान दिया है। सैनी ने कहा कि रेप की घटनाएं तो आदिकाल से हो रही हैं और ऐसी घटनाएं सरकार से पूछकर नहीं होती। बोलते हुए माननीय सांसद जी यही नहीं रुके उन्होने देश की बढ़ती जनसंख्या को रेप के पीछे का कारण बता दिया। सांसद ने कहा कि देश की जनसंख्या बढ़ना भी रेप की घटनाओं को बढ़ावा देता है।

सैनी के अलावा कुछ दिन पहले राज्य पुलिस के एक आला अधिकारी ने भी रेप की घटना पर बहुत ही शर्मनाक बयान दिया था। एडीजीपी आरसी मिश्रा ने अपने एक बयान में कहा था कि रेप के मामले समाज का हिस्सा है और यह सब अनंतकाल से चलता आ रहा है। हालांकि मिश्रा ने बाद में जब इस मामले ने तूल पकड़ लिया था तो उन्होंने सफाई दी थी कि उनके बयान को तोड़-मरोड़ को पेश किया गया था। 




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उधर, बढ़ती रेप की घटनाओं को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे वारदातों से आहत हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए पुलिस के साथ-साथ समाज को भी जिम्मेदारी निभानी होगी। मीडिया के सामने मुख्यमंत्री ने पिंजौर में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जिस युवक को गिरफ्तार किया था, उसके बयान और होश आने पर लड़की के बयान एक समान थे। लड़की ने कहा था कि वह मैदान में साइकिल सीख रही थी और हैंडल से उसे चोट लग गई। युवक तो केवल उसको घर तक छोड़ कर आया था। मुख्यमंत्री ने मीडिया से भी अपील की कि वे ऐसी घटनाओं पर सनसनी फैलाने से बचें। 
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