Sarkaar ko puchkar to ye maamle nahin hote. Ye to aadikaalon se hote rahe hain. Ye hai ki kabhi kam kabhi zyada hue hain. Jaise jaise social activities aur jansankhya badhti jaa rahi hai, us tarah ki ghatnayein badhti jaa rahi hain: RK Saini, BJP on rape incidents in #Haryana pic.twitter.com/5sdkYCXHI3— ANI (@ANI) January 20, 2018
अभी तक एक भी अपात्र से नहीं हुई रिकवरी
20 जनवरी 2018
Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen.