Chandigarh News: सांसद निधि से लगे सीसीटीवी कैमरों पर भाजपा नेता ने उठाए सवाल

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दुबे ने कहा कि यदि कैमरों का दुरुपयोग हुआ तो लोगों की निजी जानकारी लीक होने का खतरा है। उन्होंने प्रशासन से मामले की तत्काल जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की। साथ ही कैमरों की पहुंच चुनिंदा व्यक्तियों से हटाकर नगर निगम या पुलिस विभाग को सौंपने की मांग की, ताकि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए लगाए गए कैमरों का पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से संचालन सुनिश्चित हो सके।

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मनीमाजरा। भाजपा नेता शशांक दुबे ने चंडीगढ़ में सांसद निधि से लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को लेकर सवाल उठाते हुए सांसद मनीष तिवारी पर जनता की निजता से खिलवाड़ का आरोप लगाया है। दुबे ने दावा किया कि कैमरों की पहुंच कुछ कांग्रेस से जुड़े लोगों के पास है और रिकॉर्डिंग उपकरण भी कुछ नेताओं के घरों में लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनता के कर के पैसे से लगाए गए कैमरों का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा है, न कि किसी निजी समूह के नियंत्रण में रखना।