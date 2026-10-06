Chandigarh News: मौलीजागरां में भाजपा ने निकाली विजय रैली
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 02:04 AM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 02:04 AM IST
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मालिकाना हक
मौलीजागरां में भाजपा ने निकाली विजय रैली
संवाद न्यूज एजेंसी
मनीमाजरा। पुनर्वासित कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने की घोषणा पर मंगलवार शाम मौलीजागरां में भाजपा ने ढोल-नगाड़ों के साथ विजय रैली निकाली। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लेकर मिठाइयां बांटी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा नेतृत्व का आभार जताया। भाजपा सचिव शशि शंकर तिवारी ने कहा कि मालिकाना हक मिलने से हजारों परिवारों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। रैली में लोगों ने मिल गया भाई मिल गया, मालिकाना हक मिल गया के नारे लगाए। संवाद
विज्ञापन
मौलीजागरां में भाजपा ने निकाली विजय रैली
संवाद न्यूज एजेंसी
मनीमाजरा। पुनर्वासित कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने की घोषणा पर मंगलवार शाम मौलीजागरां में भाजपा ने ढोल-नगाड़ों के साथ विजय रैली निकाली। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लेकर मिठाइयां बांटी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा नेतृत्व का आभार जताया। भाजपा सचिव शशि शंकर तिवारी ने कहा कि मालिकाना हक मिलने से हजारों परिवारों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। रैली में लोगों ने मिल गया भाई मिल गया, मालिकाना हक मिल गया के नारे लगाए। संवाद