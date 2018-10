{"_id":"5bcaa03dbdec2269525f8b17","slug":"amritsar-train-accident-on-dussehra-2018","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u0905\u092e\u0943\u0924\u0938\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u0936\u0939\u0930\u0947 \u092a\u0930 \u0938\u092c\u0938\u0947 \u092c\u0921\u093c\u093e \u091f\u094d\u0930\u0947\u0928 \u0939\u093e\u0926\u0938\u093e, 61 \u0915\u0940 \u092e\u094c\u0924, \u091c\u093e\u0928\u093f\u090f \u0939\u0930 \u0924\u093e\u091c\u093e \u0905\u092a\u0921\u0947\u091f","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

8 trains have been cancelled, 5 trains diverted, 10 trains short-terminated and 5 trains short-originated today following #AmritsarTrainAccident between Amritsar & Manawala yesterday. — ANI (@ANI) October 20, 2018

It was a sad and an unfortunate incident. It is necessary to understand that it was an accident. There has been negligence but it was never intentional or motivated: Punjab Minister Navjot Singh Sidhu at Civil Hospital on #AmritsarTrainAccident pic.twitter.com/qIvQkWF1m5 — ANI (@ANI) October 20, 2018

#Amritsar: Dalbir Singh (pic 1), who played the role of Ravan in a Ramlila in the city during Dussehra celebrations, died in #AmritsarTrainAccident, yesterday. His mother (pic 3) says, "I appeal to the govt to provide a job to my daughter-in law. She also has a 8-month old baby." pic.twitter.com/MFDHVhwf4G — ANI (@ANI) October 20, 2018

प्रशासन की लापरवाही से हुआ हादसा घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। अव्वल तो यहां पर कार्यक्रम केआयोजन की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी और दी भी थी तो उचित सुरक्षा इंतजाम होने चाहिए थे। रेलवे को भी इस बाबत सूचित नहीं किया गया। जिसके कारण ट्रेन स्पीड के साथ भीड़ को कुचलती हुई निकल गई।



पांच-पांच लाख का मुआवजा सीएम ने इस्राइल दौरा टाला

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये मुआवजा और घायलों के मुफ्त इलाज की घोषणा की है। इस बीच, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना इस्राइल दौरा टाल दिया। शनिवार सुबह सीएम घटनास्थल का दौरा कर अस्पताल में घायलों से मिलेंगे।



पटना हादसे की दिला दी याद

अमृतसर हादसे ने चार साल पहले बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में हुए हादसे की याद दिला दी। 3 अक्तूबर, 2014 को पटना के गांधी मैदान में रावण दहन के बाद हुई भगदड़ में 33 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें 27 महिलाएं और पांच पुरुष थे।

एसजीपीसी करेगी हादसे के घायलों का निशुल्क इलाज अमृतसर के जौड़ा फाटक पर हुए रेल हादसे पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के प्रधान गोबिंद सिंह लोंगोवाल ने गहरा दुख व्यक्त किया है। लोंगोवाल ने एलान किया कि एसजीपीसी रेल हादसे के घायलों का निशुल्क इलाज करेगी। उन्होंने कहा कि यह हादसा बेहद दुखद और मानसिक पीड़ा देने वाला है।



लोंगोवाल ने कहा कि एसजीपीसी इस रेल हादसे के मृतकों के परिवारों के दुख में शरीक है और घायलों के साथ भी संवेदना व्यक्त करती है। उन्होंने इस रेल हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान एसजीपीसी के मुख्य सचिव डॉ. रूप सिंह ने कहा कि श्री गुरु रामदास चैरिटेबल अस्पताल में घायलों के मुफ्त इलाज की प्रबंध कर दिया गया है और उनके इलाज पर जितना भी खर्च आएगा, वह एसजीपीसी द्वारा किया जाएगा।



उन्होंने यह भी बताया कि घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए गुरु रामदास मेडिकल कॉलेज की एंबुलेंस भेजी गईं है और इमरजेंसी मेडिकल सेवाओं को तुरंत शुरू करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में घायलों के इलाज के लिए सभी पुख्ता प्रबंध कर दिए गए हैं।

नवजोत कौर सिद्धू पर फूटा लोगों का गुस्सा... बोले 45 मिनट देरी से पहुंचीं सिद्धू नवजौत कौर सिद्धू उस दशहरा समारोह की मुख्य अतिथि थीं, जहां पर यह रेल हादसा हुआ। स्थानीय लोग नवजोत कौर का विरोध भी कर रहे हैं। चश्मदीदों के अनुसार हादसे के बाद नवजोत कौर तुरंत वहां से रवाना हो गई। इससे आक्रोशित लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। नारेबाजी करने वालों में साहिल निवासी शरीफपुरा का कहना था कि 6 बजे नवजोत कौर सिद्धू को पहुंचना था लेकिन वह 6.45 पर पहुंची और जब रावण दहण किया तो ट्रेन आ गयी। सिद्धू के खिलाफ सिविल अस्पताल से लेकर रेलवे पटरी पर भी प्रदर्शन किया गया।



चिकित्सक बनकर इलाज किया...

घायलों का हाल जानने पंहुची नवजोत कौर सिद्धू घायल लोगों का उपचार करने लगी। नवजौत कौर पेशे से एक डॉक्टर भी हैं। डा. नवजोत कौर सिद्धू ने बताया कि वह दशहरा दहन के 6 कार्यक्रमों में गई थी। मुझे जोड़ा फाटक स्थित धोबी घाट में जिस समय पर बुलाया था, मैं उसी समय पर वहां पहुंच गई थी। मैं जब कार्यक्रम से जा चुकी थी तो मुझे 10 मिनट बाद इस घटना की जानकारी मिली। मेरे वहां होते हुए कोई घटना नहीं हुई। हमारा पहला फर्ज लोगों की जान बचाना है। अगर किसी को मेरे खून की जरूरत पड़ी तो वे देने के लिए कतराएंगी नहीं। यह उनका अपना घर है और उनको इस घटना का काफी दर्द है।

जोशी का आरोप- हादसा होते ही भाग गईं नवजोत पूर्व मंत्री अनिल जोशी ने अमृतसर हादसे पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि इस हादसे को टाला जा सकता था। उन्होंने कहा कि जोड़ा फाटक के पास दशहरे के आयोजन के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी और कांग्रेस ने अपनी मर्जी से यह आयोजन रेल पटरियों के पास किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू मुख्य अतिथि थी। जिनके देरी से पहुंचने के कारण समारोह बहुत देर तक रुका रहा और रावण दहन के समय तक काफी अंधेरा हो चुका था।



जोशी ने पूरे मामले की जांच राज्य से बाहर किसी एजेंसी से कराए जाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि नवजोत कौर सिद्धू झूठ बोल रही है कि उनके वहां रहने तक हादसा नहीं हुआ था। जोशी ने कहा कि सभी जानते हैं कि हादसा होते ही नवजोत सिद्धू वहां से भाग खड़ी हुई। इस हड़बड़ी में उनकी चप्पल भी टूट गई। जोशी ने प्रदेश कांग्रेस से मांग की कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार नवजोत सिंह सिद्धू और नवजोत कौर सिद्धू के खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू को तुरंत बर्खास्त करें।



केंद्रीय मंत्री विजय सांपला, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना और पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया ने रेल हादसे पर दुख जताते हुए अमृतसर जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े किए हैं। साथ ही भाजपा नेताओं ने कहा कि इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचीं नवजोत कौर सिद्धू ने इस घटनाक्रम के दौरान असंवेदनशीलता का परिचय दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नवजोत कौर ने पीड़ितों की मदद करने के बजाय वहां से भागना सही समझा।

राजकीय शोक का एलान, सभी कार्यालय व शैक्षणिक संस्थान रहेंगे बंद पंजाब सरकार ने अमृतसर में हुए रेल हादसे को राजकीय शोक घोषित किया है। शनिवार को सभी कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कप्तान अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार रात अमृतसर में हुए दुखद रेल हादसे के चलते राहत व पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए एक आपदा प्रबंधन समूह की स्थापना की।



स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा के नेतृत्व में बनाए इस ग्रुप में राजस्व मंत्री सुखबिंदर सिंह सरकारिया और तकनीकी शिक्षा मंत्री चरंजीत सिंह चन्नी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। स्थिति का आकलन और निपटान करने के लिए टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंच गई है।



राज्यपाल बदनौर ने हादसे पर गहरा दुख जताया

पंजाब के राज्यपाल और यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने अमृतसर में दुखद हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है, जिसमें लगभग 61 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को जारी एक बयान में, राज्यपाल ने हादसे को सबसे दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दिया। राज्यपाल ने डीजीपी और जिला प्रशासन से भी त्रासदी की घड़ी में पीड़ितों को हर तरह की राहत और सहायता प्रदान करने को कहा है। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है।





अमृतसर में दशहरा उत्सव, इधर रावण का दहन हुआ, उधर ट्रेन 'मौत' बनकर आई और 61 लोगों की जान लेकर चली गई। किसी के घर का इकलौता चिराग बुझ गया, तो किसी की पत्नी की जान चली गई। किसी से भाई का साथ छूट गया, किसी का सुहाग उजड़ गया। हर तरफ चीख पुकार, चीत्कार और तबाही का मंजर ऐसा कि दिल दहल जाए देखकर।अमृतसर ट्रेन हादसे में मौत की ट्रेन बनी हावड़ा मेल के ड्राइवर जगवीर सिंह ने बयान दर्ज कराए। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर डीटीएम (डिवीजनल ट्रैफिक मैनेजर) ऐ एस सलारिया की निगरानी में उसके बयान दर्ज किए गए, लेकिन ड्राइवर ने कैमरे के सामने बोलने से इनकार करते हुए कहा कि हादसा हावड़ा मेल से नहीं हुआ है, दूसरी ट्रेन से हुआ है। रेलवे विभाग की तरफ से जांच की रही है।अमृतसर में ट्रेन हादसे के चलते रेलवे ने एहतियात बरतते हुए बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने जालंधर से अमृतसर और अमृतसर से दिल्ली जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी हैं। कुल 8 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। पांच ट्रेनों का रूट बदला गया है। 10 छोटी दूरी के ट्रेनें भी रोक दी गई हैं।अमृतसर ट्रेन हादसे में घायलों से मिलने के लिए शनिवार सुबह मंत्री नवजोत सिद्धू अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि पंजाब के लिए यह वक्त बेहद मुश्किल है। सभी को मिल जुलकर इस मुसीबत का सामना करना होगा। यह एक हादसा था, जिसने पंजाब को कभी न भूल सकने वाला दर्द दे दिया।अमृतसर ट्रेन हादसे में उस शख्स की मौत भी हो गई है, जो रावण का किरदार निभा रहा था। बताया जा रहा है कि वह अपना पाठ करने के बाद ट्रैक पर आ गया था और लोगों से मिल रहा था। लोग उसके साथ फोटो क्लिक करा रहे थे, कि अचानक ट्रेन आ गई और उसकी भी जान चली गई।