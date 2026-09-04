Chandigarh News: पीजीआई में भर्ती के नाम पर 4.50 लाख मांगने का आरोप

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चंडीगढ़। पीजीआई में भर्ती दिलाने के नाम पर 4.50 लाख रुपये मांगने का मामला सामने आया है। संस्थान के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट (एमएस) ऑफिस ने मामले में पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों ने पीजीआई के विभिन्न केंद्रों में भर्ती करवाने के नाम पर रकम मांगी।एमएस ऑफिस की ओर से 2 सितंबर को जारी पत्र के अनुसार, कांगड़ा जिले के देवलाडू गांव निवासी सलोचना देवी ने 21 और 22 अगस्त को शिकायत दी थी। शिकायत के मुताबिक, कुछ लोगों ने उनसे और अन्य लोगों से संपर्क कर एडवांस्ड न्यूरोसाइंस सेंटर और एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर में भर्ती दिलाने के नाम पर बड़ी रकम मांगी।चार लोगों के नाम और मोबाइल नंबर दिएशिकायत में अनिल, गुरप्रीत, सिकंदर और पंकज के नाम और मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं। हालांकि, इन लोगों पर लगाए गए आरोपों की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। एमएस ऑफिस ने शिकायत की प्रतियां और शिकायतकर्ता के पहचान पत्र की कॉपी नेहरू अस्पताल के मुख्य सुरक्षा अधिकारी को भेजी है। पत्र में पुलिस अधिकारियों के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराने और एफआईआर करवाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कार्रवाई की रिपोर्ट जल्द कार्यालय में जमा कराने को कहा गया है। पत्र के अनुसार, यह कार्रवाई पीजीआई निदेशक की मंजूरी के बाद की जा रही है।