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माई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा की 23 उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद अब कांग्रेस भी अपने पत्ते खोलने की तैयारी में है। पार्टी की पहली सूची शनिवार को जारी हो सकती है। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन लगभग पूरा हो चुका है और अब केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी का इंतजार है। पहली सूची में कितने प्रत्याशियों को जगह मिलेगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है।भाजपा ने 35 वार्डों में से 23 पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी (आप) अब तक दो सूचियों में 17 प्रत्याशियों के नाम जारी कर चुकी है। कांग्रेस ने सभी 35 वार्डों के लिए करीब 75 संभावित उम्मीदवारों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा है। कुछ वार्डों में दो से तीन दावेदारों के नाम शामिल हैं।भाजपा के असंतुष्ट दावेदारों पर भी नजरभाजपा की पहली सूची में कई पुराने दावेदारों को जगह नहीं मिली है। 2021 में भाजपा के टिकट पर जीते 12 पार्षदों में से तीन को दोबारा टिकट मिला है। हालांकि, नौ पार्षदों के नाम पहली सूची में नहीं हैं, लेकिन अभी 12 वार्डों के उम्मीदवार घोषित होने बाकी हैं। ऐसे में कांग्रेस और आप की नजर भाजपा के असंतुष्ट दावेदारों पर भी रहेगी।जीत की संभावना और सर्वे के आधार पर चयनकांग्रेस उम्मीदवारों के चयन में जीत की संभावना, सर्वे और जमीनी राजनीतिक स्थिति को आधार बना रही है। पहली सूची से साफ होगा कि पार्टी कितने पुराने पार्षदों पर भरोसा जताती है और कितने नए चेहरों को मौका देती है। भाजपा की सूची के बाद कांग्रेस के सामने सामाजिक समीकरण, वार्ड आरक्षण और असंतुष्ट दावेदारों को साधने की चुनौती भी है