Parineeti-Raghav Wedding: शादी के बाद राघव-परिणीति ने साझा कीं खूबसूरत तस्वीरें, आप भी देखें

अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और आप नेता राघव चड्ढा ने सोमवार को अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं। तस्वीरों में दोनों बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। दोनों रविवार को शादी के बंधन में बंध गए हैं। राजस्थान के उदयपुर में शाही अंदाज में दोनों ने शादी की। दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान पहुंचे समेत कई दिग्गज पहुंचे।

Actor Parineeti Chopra and AAP leader Raghav Chadha shared their wedding pictures today on social media.



(Source: Parineeti Chopra Instagram) pic.twitter.com/gq09hT1DcH