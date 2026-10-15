Chandigarh News: टैक्सी चालक को चाकू मारने का आरोपी गिरफ्तार

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चंडीगढ़। सेक्टर-28 स्थित पेट्रोल पंप पर कहासुनी के बाद टैक्सी चालक पर चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस ने सेक्टर-26 निवासी 20 वर्षीय शिवम उर्फ अंडे को गिरफ्तार किया है। वारदात 26 जुलाई 2026 को हुई थी। सेक्टर-26 थाने में 27 जुलाई को केस दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार, वारदात में शामिल तीन से चार अन्य युवकों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। ब्यूरो