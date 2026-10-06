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Hindi News ›   Chandigarh ›   A new pipeline will soon be laid in Pipliwala Town.

Chandigarh News: पिपलीवाला टाउन में जल्द बिछेगी नई पाइपलाइन

Mon, 02 Nov 2026 01:19 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:19 AM IST
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A new pipeline will soon be laid in Pipliwala Town.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मनीमाजरा। वार्ड नंबर-5 के माता भानभौरी मंदिर, पिपलीवाला टाउन क्षेत्र में सीवरेज और बरसाती पानी की निकासी की समस्या के समाधान का रास्ता साफ हो गया है। नगर निगम ने पाइपलाइन बिछाने के कार्य का टेंडर मंजूर कर इसे आवंटित भी कर दिया है। वार्ड नंबर-5 के समाजसेवी एवं कांग्रेसी नेता पंडित प्रदीप गौतम ने कहा कि उनके प्रयासों से इस कार्य को मंजूरी मिली है। उन्होंने उम्मीद जताई कि संबंधित विभाग निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा करेगा। इससे क्षेत्र के लोगों को सीवरेज और बरसाती पानी की निकासी की समस्या से राहत मिलेगी। कार्य मंजूर होने पर स्थानीय निवासियों ने खुशी जताई और पंडित प्रदीप गौतम का आभार व्यक्त किया। लोगों को अब जल्द निर्माण शुरू होने की उम्मीद है।
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