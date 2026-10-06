Chandigarh News: बिट्टू बोले, चुनाव से पहले ही बिखर रही आप, चीमा का पलटवार, भाजपा रिजेक्टेड नेताओं को बटोर रही

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चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) के दो विधायकों के इस्तीफे के बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे को घेरा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने विधायक जौड़ामाजरा और पठानमाजरा के आप से इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर लिखा कि चुनाव से पहले ही आप बिखरनी शुरू हो गई है लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। बिट्टू ने कहा कि जिन नेताओं का जमीर जिंदा है, उन्होंने आप को अलविदा कहना शुरू कर दिया है। वहीं आप के वरिष्ठ नेता एवं वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने भी पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी ने हमेशा पंजाब को आगे रखा है। हमारे किसी नेता ने भी अगर कभी भ्रष्टाचार किया या पंजाब के हितों के खिलाफ जाने की कोशिश की तो हमने बेझिझक एक्शन लिया और ऐसे लोगों को किनारे किया। अब भाजपा ऐसे ही रिजेक्टेड लोगों को बटोर रही है, क्योंकि उसके पास अपना कुछ नहीं है और बीजेपी को पंजाब के हितों से भी कोई मतलब नहीं है। जो व्यक्ति पंजाब पुलिस पर गोली चलाकर भागा हो, जिस व्यक्ति को रेप के आरोप में जेल जाना पड़ा हो वो पंजाब का क्या भला करेगा। चीमा ने कहा कि भाजपा को ऐसे ही लोग चाहिए। इससे साफ है कि भाजपा पंजाब में बिलकुल खाली है और इसके पास कुछ नहीं है।

अमर उजाला ब्यूरो