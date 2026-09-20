Chandigarh News: आंखों के इलाज पर भीड़ का पहरा

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बच्चों को गोद में लेकर पहुंचे परिजन और बुजुर्ग मरीज भीड़ के बीच अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। कई मरीजों के साथ एक से ज्यादा परिजन होने के कारण ओपीडी के आसपास भीड़ और बढ़ गई। रिनोवेशन के चलते बदली व्यवस्था का असर मरीजों की आवाजाही पर साफ दिखाई दिया।बच्चे को लेकर आए, भीड़ में संभालना मुश्किलबच्चे की आंख दिखाने पहुंचे एक परिजन ने बताया कि सुबह ही अस्पताल पहुंच गए थे, लेकिन भीड़ इतनी है कि बच्चे को लेकर एक जगह खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा है। इलाज के लिए आए हैं, लेकिन व्यवस्था समझने और अपनी बारी तक पहुंचने में ही परेशानी हो रही है। वहीं, बुजुर्ग मरीज के साथ आए परिजन ने कहा कि रिनोवेशन जरूरी है, लेकिन मरीजों के लिए रास्ते और बैठने की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। बुजुर्ग को लेकर आए हैं और भीड़ में बार-बार ऊपर-नीचे जाना और लंबे समय तक इंतजार करना मुश्किल है।अस्थायी ओपीडी से बदल गई पूरी आवाजाहीरिनोवेशन के कारण आई सेंटर की सामान्य ओपीडी व्यवस्था प्रभावित हुई है। मरीजों को अस्थायी ओपीडी और दूसरी मंजिलों के बीच जाना पड़ रहा है। गंभीर आंखों की समस्या से जूझ रहे मरीजों के लिए भीड़ के बीच बार-बार जगह बदलना और अपनी बारी का इंतजार करना अतिरिक्त परेशानी बन रहा है।तीन महीने पहले भी प्रभावित रही थी व्यवस्थाइससे पहले ओटी फ्लोर के रिनोवेशन के कारण करीब तीन महीने तक आई सेंटर की व्यवस्था प्रभावित रही थी। अब दोबारा रिनोवेशन के चलते ओपीडी व्यवस्था बदली गई है। मरीजों का कहना है कि निर्माण कार्य जरूरी है, लेकिन काम के दौरान मरीजों की सुविधा के लिए बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।पीजीआई प्रशासन मौनमरीजों की परेशानी को लेकर पीजीआई प्रशासन का पक्ष जानने के लिए निदेशक प्रो. विवेक लाल और डीडीए पंकज राय से संपर्क किया गया। पूछे जाने के बावजूद दोनों की ओर से कोई जवाब नहीं मिला।