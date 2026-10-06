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समय पर बीमा रिन्यू नहीं हुआ तो 90 बसें सेवाओं से होंगी बाहर, मोहाली, खरड़, जीरकपुर और बद्दी समेत लोकल-सब-अर्बन रूट पर बढ़ेगी परेशानीमाई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। सीटीयू की बस सेवाओं पर इंश्योरेंस खत्म होने का संकट गहराने लगा है। बीमा अवधि समाप्त होने से लोकल और सब-अर्बन रूट की 28 बसें पहले ही खड़ी हो चुकी हैं। अब 19 नवंबर को 62 और बसों का इंश्योरेंस खत्म होने जा रहा है। समय रहते बीमा रिन्यू नहीं हुआ तो कुल 90 बसें सड़कों से उतर सकती हैं। इसका सीधा असर चंडीगढ़ के साथ मोहाली, खरड़, जीरकपुर, मोरिंडा और बद्दी के रूटों पर निर्भर यात्रियों पर पड़ेगा।सीटीयू की बसें शहर के लोकल रूट के अलावा आसपास के शहरों और कस्बों को जोड़ती हैं। इनसे रोजाना नौकरीपेशा, विद्यार्थी और कारोबारी सफर करते हैं। 28 बसें खड़ी होने से पहले ही उपलब्धता प्रभावित हो रही है। 19 नवंबर तक 62 बसों का बीमा नहीं हुआ तो बसों की संख्या और घट जाएगी।यात्रियों का बढ़ेगा इंतजारबसों की कमी से रूट पर फेरे घटने और बस स्टॉप पर यात्रियों का इंतजार बढ़ने की आशंका है। खासकर रोजाना चंडीगढ़ और आसपास के शहरों के बीच आवाजाही करने वालों को परेशानी होगी। अब सीटीयू प्रबंधन के सामने 19 नवंबर से पहले बीमा रिन्यू कराने की चुनौती है।