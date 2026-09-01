Chandigarh News: पीयू चुनाव में 1100 पुलिसकर्मियों का पहरा, लॉ विभाग में छात्रों से झड़प
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:28 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:28 AM IST
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चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव को लेकर चंडीगढ़ पुलिस ने 1100 पुलिसकर्मियों की तैनाती की। कैंपस के सभी एंट्री प्वाइंट पर दोपहिया और चारपहिया वाहनों की चेकिंग की गई। पहचान पत्र देखने के बाद ही छात्रों को प्रवेश दिया गया। ऑटो, टैक्सी और ई-रिक्शा से आने वाले छात्रों व स्टाफ को गेट पर उतारकर वाहनों को यू-टर्न कर बाहर भेजा गया। ट्रैफिक पुलिस ने जाम से बचने के लिए पीयू के आसपास कई ट्रैफिक सिग्नल बंद कर मैन्युअल तरीके से यातायात संचालित किया। जगह-जगह नाके भी लगाए गए।
लॉ विभाग में छात्रों-पुलिस की झड़प
लॉ विभाग के बाहर छात्रों ने हंगामा किया। उनका आरोप था कि मतदान का समय सुबह 11 बजे तक था, लेकिन गेट 10 बजे ही बंद कर दिया गया। जाम में फंसने के कारण कई छात्र समय पर नहीं पहुंच सके। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए दरवाजा खोल दिया। इस दौरान पुलिस से झड़प हुई। पुलिस मतपेटियां ले जाने लगी तो छात्रों ने उन्हें रोक दिया। डीएसडब्ल्यू ने भी छात्रों को समझाने का प्रयास किया। बाद में पुलिस की मौजूदगी में मतपेटियां ले जाई गईं। दोपहर एक बजे से चुनाव परिणाम आने शुरू हो गए।
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लॉ विभाग में छात्रों-पुलिस की झड़प
लॉ विभाग के बाहर छात्रों ने हंगामा किया। उनका आरोप था कि मतदान का समय सुबह 11 बजे तक था, लेकिन गेट 10 बजे ही बंद कर दिया गया। जाम में फंसने के कारण कई छात्र समय पर नहीं पहुंच सके। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए दरवाजा खोल दिया। इस दौरान पुलिस से झड़प हुई। पुलिस मतपेटियां ले जाने लगी तो छात्रों ने उन्हें रोक दिया। डीएसडब्ल्यू ने भी छात्रों को समझाने का प्रयास किया। बाद में पुलिस की मौजूदगी में मतपेटियां ले जाई गईं। दोपहर एक बजे से चुनाव परिणाम आने शुरू हो गए।
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