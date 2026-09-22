वायरल वीडियो: गुजर चुकी मां की याद में भर आईं बुजुर्ग की आंखें, सुनाया बचपन का प्यारा किस्सा और वो नाम

बुजुर्ग दादा ने सुनाई दिल छू लेने वाली कहानी: मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, जो इस दुनिया में आया है, उसे एक दिन यहां से जाना भी है। अपनों से हमारा रिश्ता और प्यार कितना भी गहरा क्यों न हो, जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर एक समय ऐसा आता है, जब चाहकर भी हम उन्हें रोक नहीं पाते। उस पल में हमारे पास उनकी यादों को संजोने और नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई देने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग दादा जी का ऐसी ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी दिवंगत मां से जुड़ा एक बेहद प्यारा और भावुक किस्सा सुनाते नजर आ रहे हैं।

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