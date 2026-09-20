आगरा: ताजमहल पहुंची विदेशी महिला को देखते ही टूट पड़ी भीड़, वीडियो देख लोग बोले- हम शर्मिंदा हैं

ताजमहल पहुंची विदेशी महिला का वायरल वीडियो: ताजमहल भारत के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों में शामिल है। आगरा में स्थित यह संगमरमर का स्मारक अपनी खूबसूरत वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए दुनियाभर में जाना जाता है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। यही वजह है कि हर साल देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक ताजमहल देखने आगरा पहुंचते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर आगरा से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें ताजमहल देखने गयी विदेशी महिला पर्यटक के साथ कुछ ऐसा होता है। जिससे महिला खुद को असहज महसूस करने लगती है।

विज्ञापन