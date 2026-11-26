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जानकारी के अनुसार, गुरुवार 26 नवंबर को सीएनजी टेंपो (BR04-PA 8459) यात्रियों को लेकर छपरा से गरखा की ओर जा रहा था। इसी दौरान गरखा की तरफ से छपरा आ रही हिमगिरी बस ने टेंपो में जोरदार टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक, बस तेज गति से आ रही थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेंपो में सवार यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। आसपास के लोग आवाज सुनकर घटनास्थल की ओर दौड़े और राहत कार्य में जुट गए।इस दुर्घटना में मशरक थाना क्षेत्र के गोपालबाड़ी निवासी संजय राउत की पत्नी दुर्गावती देवी (30) और उनके 10 वर्षीय बेटे अभिषेक कुमार की मौत हो गई। मां-बेटे की एक साथ मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। जिस परिवार में कुछ देर पहले तक सामान्य दिनचर्या चल रही थी, वहां हादसे की खबर पहुंचते ही मातम छा गया। गोपालबाड़ी गांव में भी शोक का माहौल है।दुर्घटना में संजय राउत भी घायल हो गए। इनके अलावा गरखा थाना क्षेत्र के सरगट्टी निवासी प्रभावती देवी, मढ़ौरा थाना क्षेत्र के रामपुर धनवारी निवासी गिरजा देवी (40) और उनके छह वर्षीय बेटे चंदन कुमार तथा सरगट्टी निवासी आदित्य कुमार (22) घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। बस और टेंपो की टक्कर के बाद काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। एक ही परिवार के मां-बेटे की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया।